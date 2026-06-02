Президент Трамп у понеділок розкритикував прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху через ескалацію Лівані. Це відбулося під час телефонної розмови, сповненої лайки, повідомили Axios два американських чиновники та третє джерело, знайоме з цією розмовою.

Раніше в понеділок Іран погрожував відмовитися від переговорів зі США через дії Ізраїлю в Лівані. Під час телефонної розмови Трамп назвав Нетаньяху «божевільним» і звинуватив його в невдячності, за словами двох джерел. Він також загальмував план Ізраїлю нанести удар по Бейруту.

Один американський чиновник заявив, що Трамп сказав Нетаньяху, що виконання його погроз бомбити столицю Лівану ще більше ізолює Ізраїль у всьому світі.

Два джерела заявили, що Трамп стверджував, що допоміг Нетаньяху уникнути в’язниці — натяк на його підтримку під час судового процесу щодо корупції Нетаньяху.

Підсумовуючи зауваження Трампа до Нетаньяху, американський чиновник сказав: «Ти, чорт забирай, збожеволів. Якби не я, ти б сидів у в’язниці. Я рятую тебе. Тепер тебе всі ненавидять. Всі ненавидять Ізраїль через це».

Друге джерело, поінформоване про розмову, повідомило, що Трамп був «розлючений» і в якийсь момент крикнув на Нетаньяху: «Що, чорт забирай, ти робиш?»

Американський чиновник сказав, що Трамп знав, що «Хезболла» стріляла по Ізраїлю, і що Ізраїль повинен захищатися, але останніми днями відчував, що Нетаньяху непропорційно загострює ситуацію.

Окрім загроз Бейруту, Ізраїль розширює свою наземну операцію на півдні Лівану.

Щодо погроз щодо Бейруту, Ізраїль розширює свою наземну операцію на півдні Лівану.

Інший американський чиновник сказав, що Трамп стурбований тим фактом, що Ізраїль убив так багато мирних жителів у Лівані, і заперечує проти того, щоб ізраїльтяни зносили будівлі, щоб знищити хоча б одного командира «Хезболли».

Ізраїль більше не планує завдавати ударів по цілях «Хезболли» в Бейруті, повідомив ізраїльський чиновник Axios.

Трамп і Нетаньяху мали кілька напружених телефонних розмов у минулому, але вони все ще тісно координували свої дії щодо Ірану та інших питань. Один чиновник сказав, що це була одна з найгірших розмов Трампа з Нетаньяху з моменту його повернення на посаду.

Гнів Трампа, схоже, був викликаний тим фактом, що рішення Нетаньяху про ескалацію в Лівані загрожувало зірвати його переговори з Іраном. Після розмови Трамп опублікував на Truth Social, що переговори щодо Ірану «тривають швидкими темпами».

Нетаньяху опублікував заяву після розмови, в якій сказав Трампу, що Ізраїль атакуватиме цілі в Бейруті, якщо «Хезболла» не припинить атакувати Ізраїль, і що тим часом Ізраїль продовжуватиме свої операції на півдні Лівану.

«Наша позиція залишається незмінною», — написав Нетаньяху.

Другий американський чиновник стверджував, що насправді Трамп «розгромив» Нетаньяху під час розмови. «Бібі сказав: «Добре, добре, просто переконайтеся, що про все подбали», — за словами чиновника.

Офіс Нетаньяху не відповів на запит про коментар.

Джерела Axios повідомляють, що меморандум, який США та Іран обговорюють, містить заклик до припинення бойових дій у Лівані. Саме це стало причиною попередньої напруженої розмови між Трампом і Нетаньягу.