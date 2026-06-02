16 родин військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, вирушили до табору «Чорна гора» у місті Виноградів Закарпатської області для участі в програмі психологічного відновлення.

Про це пише Миколаївська обласна державна адміністрація.



У поїздці беруть участь 35 осіб. Протягом тижня вони проходитимуть програму психологічного відновлення та емоційного розвантаження в умовах гірського середовища.



Програмою передбачено роботу з кваліфікованими психологами, групові заняття, заходи, спрямовані на подолання наслідків тривалого стресу, а також створення простору для спілкування та взаємопідтримки між родинами, які переживають схожі життєві обставини.



Такі ініціативи є важливою складовою підтримки сімей військовослужбовців, які живуть в умовах невизначеності та щоденного емоційного навантаження.



Поїздка стала можливою завдяки підтримці Благодійного фонду Mountain Seed Foundation.