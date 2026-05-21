Начальник Генерального штабу збройних сил Чехії генерал Карел Рехка заявив, що Україна в майбутньому має вступити до НАТО, оскільки це є наступним “логічним кроком”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Україна – не лише споживач безпеки, а й її гарант. Я не кажу, що це легко. Зрештою, це питання політичного консенсусу, але я вважаю, що саме в цьому напрямку ми маємо рухатися – заявив генерал в кулуарах форуму GLOBSEC у Празі в четвер.

Рехка також наголосив, що Чехія має збільшити військові видатки до рівня, що значно перевищує 2 відсотки ВВП, що було колишньою ціллю НАТО. Бюджет країни на оборону став предметом суперечки між чеськими президентом Петром Павелом та прем’єр-міністром Андреєм Бабішем.

Бабіш спочатку вирішив скоротити військові витрати до 1,8 відсотка ВВП, незважаючи на зобов’язання Праги перед НАТО збільшити їх до 3,5 відсотка до 2035 року. Однак міністр оборони Яромір Зуна заявив на початку цього місяця, що Прага планує збільшити оборонний бюджет країни до саміту НАТО в Анкарі.