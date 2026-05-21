Відзначити 20-річчя Дня вишиванки Маршем вишиванок – саме на таку ініціативу керівника Миколаївської крайової організації Народного Руху України Юрія Діденка відгукнулося кілька десятків миколаївців.
Дорослі й діти зібралися ввечері 21 травня на Соборній площі – на тому самому місці, де свого часу збирався Євромайдан.
І після фото на згадку з прапорами ОУН-УПА та 123-ї бригади ТрО ЗСУ пройшлися всією вулицею Соборною.
