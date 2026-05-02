Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер не поспішають відвідати Київ, оскільки у Вашингтоні зростає занепокоєння, що поновлення участі в мирних переговорах щодо України може знову не дати відчутних результатів, як стало відомо Kyiv Independent.

Це вагання відбувається попри місяці внутрішніх обговорень щодо можливої ​​поїздки, яка б стала їхнім першим візитом до України, навіть попри те, що обидва посланці вже неодноразово їздили до Москви для зустрічей з Володимиром Путіним.

«Вони багато разів обіцяли (відвідати Київ), але досі жодного разу не виконали своєї обіцянки», – сказав високопоставлений український чиновник, знайомий з цим питанням, підкреслюючи розчарування в Києві дисбалансом у дипломатичній взаємодії.

Це розчарування також висловлювалося публічно. Президент Володимир Зеленський відкрито розкритикував підхід посланців, називаючи їхні неодноразові візити до Росії без відповідної поїздки до України ознакою зневаги.

«Неповажно приїжджати до Москви, а не до Києва, це просто неповага», – сказав він.

Візит мав на меті зробити більше, ніж просто продемонструвати добру волю. За словами однієї людини, знайомої з цим питанням, це мало стати поштовхом для відновлення тристоронньої дипломатії між Україною, Росією та США в той час, коли переговори фактично зайшли в глухий кут.

Переговори були заморожені понад два місяці, а увага Вашингтона переключилася на війну з Іраном та пов’язані з нею дипломатичні зусилля.

Останній раунд тристоронніх переговорів відбувся 16 лютого, а наступна зустріч, запланована на кінець лютого, була відкладена незадовго до американо-ізраїльських ударів по Ірану.

Очікувалося, що Віткофф і Кушнер спочатку поїдуть до Києва, зустрінуться із Зеленським, а лише потім вирушать до Москви для переговорів з Путіним, повідомили два джерела.

Зараз візит ускладнюють кілька факторів.

На стратегічному рівні обидва посланці залишаються глибоко залученими до переговорів між США та Іраном, які продовжують домінувати у зовнішньополітичному порядку денному Вашингтона.

Як зазначив один чиновник, фокус адміністрації настільки сильно змістився, що Україна більше не є рушійною силою дипломатичного порядку денного.

Водночас, реалії подорожей під час війни створюють більш буденну, але все ж таки перешкоду. З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна закрила свій повітряний простір, залишивши залізничний транспорт єдиним життєздатним маршрутом до Києва.

«У них є своя проблема з необхідністю їздити потягом», – сказала одна людина, знайома з обговореннями. «Віткоффові важко».

Однак сама лише логістика не пояснює затримку. Глибша проблема полягає у відсутності прогресу в переговорах – і ризику того, що візит просто викриє цей глухий кут.

У центрі глухого кута залишається питання території.

Росія продовжує вимагати виведення українських військ з контрольованих Україною частин Донбасу як передумову для будь-якої угоди. Київ відхилив цю вимогу, стверджуючи, що заморожування нинішньої лінії фронту є єдиною реалістичною основою для припинення вогню.

«Росіяни наполягають на тому, що хочуть весь Донбас; наша позиція: давайте знайдемо гідне рішення», – сказав один український чиновник. «Тож поки що незрозуміло, чому (посланці Трампа) повинні проїхати весь цей шлях, щоб знову почути те саме».

Схоже, що цей розрахунок також сильно впливає на бік Вашингтона. Без нових пропозицій візит ризикує стати символічним, а не змістовним.

«Поки що немає змісту», – сказав той самий український чиновник.

Американський чиновник повідомив Kyiv Independent, що візит залишається на стадії обговорення, але наголосив, що «він ще не підтверджений».

Незважаючи на зупинку взаємодії на високому рівні, спілкування між Києвом і Вашингтоном не припинилося. Посадовці з обох сторін продовжують координувати дії через різні канали, навіть коли Україна шукає шляхи перезавантаження формату співпраці.

За словами одного українського чиновника, Київ зараз шукає «нові формати» для відновлення взаємодії зі Сполученими Штатами.

«Зараз ситуація в США їм не підходить саме через війну в Ірані», – додав той самий чиновник.