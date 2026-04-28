Сьогодні ВР прийняла у першому читанні оновлений Цивільний кодекс, який має адаптувати законодавство до сучасних умов, зокрема розвитку цифрових технологій і воєнного стану. Але навколо нього стільки галасу і хейту, що вступитися за документ вирішив спікер парламенту, ініціатор і один із авторів його проєкту Руслан Стефанчук.

-Попередній цивільний кодекс був прийнятий у 2003 році, і ви уявляєте, наскільки змінилися відносини з того часу. У ньому досі регламентується таємниця телеграфних повідомлень, але немає нічого про сучасні технології, месенджери чи акаунти. Саме це ми виправляємо. Крім цього, кодекс враховує питання війни, воєнного стану та суттєво розширює категорію прав людини.

Масштабна реформа завжди породжує дискусії. Це нормально. Але дискусія має бути фаховою.

У відео — мої відповіді на найпоширеніші запитання щодо законопроєкту № 15150.