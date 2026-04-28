Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув в дохід держави активи колишнього народного депутата Олега Царьова, визнаного українськими судами винним у закликах до сепаратизму та фінансуванні тероризму.

“У вівторок, 28 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України та застосувала до колишнього народного депутата України (спікера так званого парламенту ДНР і ЛНР) санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України “Про санкції”, – йдеться в повідомленні ВАКС в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією ВАКС, суд стягнув у дохід держави причіп та активи, розташовані в Дніпропетровській області – 21 земельну ділянку, будівлі та споруди, корпоративні права.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

За даними Міністерства юстиції, Царьов перебував на посаді “спікера парламенту” так званої “новоросії” – об’єднання так званих “донецької народної республіки” та “луганської народної республіки”. Крім того, щодо Царьова наявні два обвинувальні вироки, якими його визнано винним у посяганнях на територіальну цілісність і недоторканність України, діях, спрямованих на насильницьку зміну/повалення конституційного ладу або захоплення влади, та у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.

З 2014 року Царьов займався публічною діяльністю, зокрема через засоби масової інформації, спрямованою на зміну меж території та державного кордону України, поширенням публічних закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, а з 2022 року – спрямованою на підтримку та виправдовування повномасштабного вторгнення РФ на територію України.