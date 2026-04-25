У фейковому репортажі BBC стверджується, що президент України Володимир Зеленський тримає у своєму кабінеті вкрадену картину художника Поля Сезанна. При цьому показують його справжній кабінет, тільки картина на стіні несправжня кадри у «репортажі» відфотошоплені.

Про це повідомляє France 24.

З 21 квітня на X поширюється фейковий репортаж нібито BBC News, який хибно звинувачує президента України Володимира Зеленського у демонстрації краденої картини.

На відео видно, як президент України сидить у своєму кабінеті. На кадрі банер BBC News з написом: «Вкрадену картину Сезанна ідентифіковано на відео Зеленського». І дійсно, у відео на стіні позаду Зеленського висить картина французького художника.

Картину під назвою «Nature morte aux cerises» або «Натюрморт з вишнями» англійською мовою було вкрадено наприкінці березня 2026 року з музею в італійському регіоні Парма разом з двома іншими картинами: однією Огюста Ренуара та іншою Анрі Матісса. Акаунти, що поширюють фейковий репортаж BBC News, звинувачують Зеленського в тому, що він отримав крадену картину через мафіозну мережу організованої злочинності.

Зображення, зокрема, було поширене на X обліковим записом, який підтримує американського інфлюенсера Дена Більзеряна, у дописі, який зібрав понад 300 000 переглядів. Знімок екрана був взято з відео, зробленого у вигляді новинної програми BBC тривалістю 1 хвилину 30 секунд.

Новина починається з передісторії крадіжки картин. Потім стверджується, що вкрадену картину помітили на стіні в кабінеті Зеленського на відео, яке президент України опублікував про себе в середині квітня – відео, яке пізніше було видалено. У фейковій новині навіть згадується відео, нібито видалене Зеленським, де справді можна побачити вкрадену картину позаду нього.

Фейкова новинна новина та підроблені кадри Зеленського

Всього за кілька годин лише один пост X (який пізніше було видалено) з цим фейковим новинним репортажем зібрав понад 400 000 переглядів. Однак, коли ми шукали на веб-сайті BBC, цього репортажу не було. Команда FRANCE 24 Observers також безпосередньо зв’язалася з британським ЗМІ. Вони недвозначно заявили, що відео, про яке йде мова, було «фейковим».

То звідки взялися кадри, на яких зображено вкрадену картину Сезанна в кабінеті Зеленського? Виявляється, що кадри були підроблені: картину додали до справжнього відео Зеленського. Оригінальне відео було опубліковано на сторінці Зеленського в YouTube 19 січня 2026 року.

Ми знайшли оригінальне відео, яке було використано у фейковому новинному репортажі BBC, виконавши зворотний пошук зображень. Ми звернулися до наших колег з української служби RFI, і вони підтвердили, що український президент каже те саме в оригінальному відео та підробленому відео. Фон також ідентичний, за винятком однієї деталі: картина позаду президента відрізняється на двох відео. Таким чином, ми змогли зробити висновок, що зображення картини Сезанна було змонтовано, закриваючи картину, яка насправді висить на його стіні (див. нижче).

Ліворуч – оригінальне відео, яке Володимир Зеленський опублікував на своєму YouTube-акаунті 19 січня. Праворуч – відредаговане відео, де оригінальну картину замінили на картину Поля Сезанна «Природа мертва з вишні», яку було викрадено у березні 2026 року (обведено червоним). Зрозуміло, що відредаговане відео було зроблено з оригінального відео січня 2026 року, оскільки слова, які каже Зеленський, ідентичні. © FRANCE 24 Obvers

Регулярні фейки

Фейкова новина, створена так, ніби вона походить від надійного медіа-джерела, і яка безпосередньо критикує Зеленського, є прямим прикладом російської дезінформаційної мережі під назвою «Шторм-1516», як підкреслює проект «Гніда», який моніторить цю російську мережу.

Фейковою новиною поділився обліковий запис X Johnny Midnight, якого наша команда неодноразово визначала як одного з головних векторів цих дезінформаційних операцій.

Вважається, що ця мережа, яка була активною протягом останніх трьох років, стояла за численними дезінформаційними операціями, спрямованими проти Франції та західних країн, як зазначено в кількох звітах, зокрема звіті французького урядового органу Viginum, відповідального за боротьбу з іноземним втручанням.

Міністерство фінансів США публічно пов’язало «Шторм-1516», який вже був активним під час виборів у США 2024 року, з підрозділом 29155 Головного управління розвідки Росії (ГРУ), а також з московським аналітичним центром «Центр геополітичної експертизи».

У лютому 2026 року ця мережа поширила ще один фейковий новинний репортаж. У репортажі, створеному під виглядом французького ЗМІ France Soir, неправдиво стверджувалося, що Еммануель Макрон безпосередньо причетний до справ Епштейна.