Про те, що нафта пішла, повідомили в угорській компанії MOL, а також міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова. В обох випадках відповідний сигнал надійшов від «Укртранснафти».

«За інформацією «Укртранснафти», сьогодні вранці розпочалося підвищення тиску та заповнення нафтопроводу “Дружба» на українській стороні з Білорусі. Очікується, що перекачування та постачання до Словаччини відновиться завтра (23 квітня) вранці», — написала Сакова у Facebook.

І сьогодні ж стало відомо, що посли країн ЄС схвалили кредит Україні на 90 млрд євро.

Про це в X (Twitter) написав кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк. Зараз запущена формальна письмова процедура, яка має завершитися о другій половині дня в четвер.

Також посли схвалили і 20 пакет санкцій проти РФ.