Група компаній «Оліяр», відома як один із найбільших виробників рослинної олії в Україні, вийшла в новий для себе напрям і запустила у Львівській області птахофабрику з виробництва харчових яєць.

Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук. Він зазначив, що для «Оліяр» птахівництво є диверсифікацією бізнесу і фактично новим етапом розвитку компанії, передає Іnventure.

Проєктна потужність комплексу передбачає утримання до 2,3 млн голів птиці. Підприємство розраховане на виробництво понад 1,7 млн яєць на добу, що робить його одним із масштабних об’єктів у галузі.

Інфраструктура птахофабрики включає 20 пташників, а також окремий цех для сортування та фасування продукції і складські приміщення для зберігання яєць.

Запуск підприємства відбувся під час візиту представників Держпродспоживслужби спільно з генеральним інспектором нідерландського управління NVWA Герардом Баккером.

Наразі реалізували перший етап проєкту — на підприємстві вже утримується понад 100 тис. голів птиці.

На підприємстві впроваджено безкліткову вольєрну багатоярусну систему утримання, яка відповідає європейським стандартам у сфері благополуччя тварин. Такий підхід забезпечує належні умови для утримання птиці, сприяє покращенню її фізіологічного стану та підвищенню якості продукції.

Сучасне вольєрне обладнання оснащене автоматизованими системами видалення посліду та транспортування яєць, що значно оптимізує виробничі процеси, мінімізує вплив людського фактора та дозволяє здійснювати ефективний ветеринарний контроль за станом поголів’я.

Крім того, у селі Стара Ропа неподалік міста Старий Самбір на Львівщині планують збудувати нову птахофабрику з вирощування курей-бройлерів потужністю до 500 тис. голів на рік. Проєкт реалізують на території колишнього господарського двору, розташованого приблизно за 7 км від районного центру.

Згідно з планами, підприємство розміститься на ділянці площею близько 5,9 га. Тут передбачено будівництво кількох пташників, а також допоміжних споруд для забезпечення повноцінного функціонування ферми. Одночасно на фабриці зможуть утримувати близько 85 тис. курей-бройлерів, при цьому загальний річний обсяг вирощування становитиме до 510 тис. голів.

Ініціатором проєкту виступає місцевий підприємець, який раніше обіймав посаду старости одного з округів Самбірського району. Власником підприємства є зареєстроване у Старому Самборі ТзОВ «Курочка Біб».

У компанії зазначають, що реалізація проєкту матиме позитивний соціально-економічний вплив на регіон. Зокрема, йдеться про зростання надходжень до місцевого бюджету, створення нових робочих місць і покращення умов для розвитку бізнесу, що загалом сприятиме зміцненню економіки регіону.

За даними аналітичної платформи YouControl, статутний капітал ТзОВ «Курочка Біб» становить 7,42 млн грн, а основним видом діяльності є розведення свійської птиці. Примітно, що до лютого 2026 року компанія мала назву «Теплодіменерго» та спеціалізувалася на вантажних автоперевезеннях.