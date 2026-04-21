Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до Польщі з проханням дозволити проліт свого літака до Москви.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевіор агентству PAP, передають Ми – Україна.

За його словами, запит нині перебуває на розгляді.

В МЗС Польщі підтвердили отримання звернення і вказали, що рішення щодо дозволу ще не ухвалене.

До цього Естонія, Литва і Латвія відмовилися дозволити переліт Фіцо до Москви. Очільник естонського зовнішньополітичного відомства Маргус Тсахкна заявив, що країна не надаватиме свій повітряний простір для поїздок до росії.

“Жодна країна не може використовувати наше повітряне простір для зміцнення зв’язків з росією в той час, коли Москва порушує міжнародні норми, веде війну проти України та діє проти безпеки всієї Європи”, – пояснив міністр.

Аналогічну позицію висловили Литва і Латвія.

Нагадаємо, Фіцо раніше заявив, що Литва і Латвія не дозволять його літаку проліт через свій повітряний простір для поїздки до Москви на 9 травня.

“Литва і Латвія вже оголосили, що не дозволять нам пролітати над їхньою територією під час польоту до Москви. Чому? Держави-члени Європейського Союзу не дозволяють прем’єр-міністру іншої держави-члена Європейського Союзу літати на ці території”, – задався питанням він.

Прем’єр додав, що “знайде інший маршрут, так само як минулого року, коли Естонія зірвала наші плани”

Торік Фіцо і президент Сербії Александр Вучич був єдиними європейськими лідерами, які брали участь у заходах до 9 травня на Червоній площі.