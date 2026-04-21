Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому заступнику керівника Офісу президента України Ростиславу Шурмі та його брату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

21 квітня 2026 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику Керівника Офісу Президента України і власнику мережі українських та іноземних компаній (близькому родичу колишнього заступника Керівника Офісу Президента України).

Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо, особи підозрюються у заволодінні грошовими коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом, у складі організованої групи, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Сам Шурма заявив, що вважає рішення суду «незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалене всупереч базовій правовій процедурі».

-Сьогодні суд задовольнив клопотання прокурора САП про мій арешт з метою доставки до суду. Я вважаю це рішення незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалене всупереч базовій правовій процедурі.

Скажу просто: це рішення не доводить моєї вини. І тим більше воно не означає, що справа стала сильнішою по суті. Насправді стороні обвинувачення був потрібен саме такий процесуальний крок, щоб перейти до наступного етапу — міжнародного розшуку, звернень про моє затримання та подальшої спроби екстрадиції.

Я не визнаю себе винним. Вважаю цю справу політично вмотивованою та штучно сконструйованою. У ній багато гучних формулювань, але дуже мало реальних доказів. Захист відкрито і детально пояснює це в суді: від самої процедури повідомлення про підозру до змісту інкримінованих мені обвинувачень.

Я не переховуюся. Я законно проживаю в Німеччині за адресою, яка давно і достеменно відома українським правоохоронним органам. Коли їм було потрібно провести обшук у Німеччині та вилучити моє майно, вони прекрасно знали, де я живу, і користувалися міжнародними правовими механізмами. Але коли дійшла справа до вручення підозри та викликів, вони чомусь вирішили, що закон можна обійти. Це і є подвійні стандарти.

Кримінально-процесуальний закон — це не рекомендація і не політична опція. Якщо держава висуває людині підозру, вона зобов’язана діяти точно так, як передбачено законом, а не так, як їй зручно для красивої картинки, гучного заголовка чи чергової “перемоги” в медіа. Правова процедура існує саме для того, щоб захищати людину від свавілля.

Я неодноразово заявляв, що готовий співпрацювати зі слідством у законний спосіб, брати участь у процесуальних діях і надавати пояснення. Замість цього ми бачимо інше: публічний тиск, політичний контекст, спробу підмінити право медійним ефектом і подати процесуальні порушення як нібито “перемогу правосуддя”.

У чому звинувачують Шурму

Йдеться про зловживання на «зеленому» тарифі.

На сьогодні повідомлено про підозру 9 особам:

– колишньому заступнику Керівника Офісу Президента України та колишньому члену наглядової ради НАК «Нафтогаз України»;

– власнику мережі українських та іноземних компаній (близькому родичу колишнього заступника Керівника Офісу Президента України);

– довіреній особі колишнього високопосадовця;

– керівникам та працівникам підконтрольних підприємств;

– колишньому комерційному директору АТ «Запоріжжяобленерго».

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Деталі справи:

У 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради (ще до призначення на посаду в Офіс Президента України), його рідний брат та довірена особа встановили контроль над групою підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. Мова йде про сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт, які розташовувались на території Василівського району Запорізької області.

Вказані товариства уклали договори з ДП «Гарантований покупець», за якими держава зобов’язується купувати усю відпущену електричну енергію, вироблену виробником за «зеленим» тарифом.

Проте з’ясувалося, що з початком повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, частина Запорізької області, на якій розташовувалися сонячні електростанції, була окупована. А з липня по вересень 2022 року сонячні електростанції взагалі втратили зв’язок з об’єднаною енергетичною системою України через пошкодження ліній розподілу та передачі електроенергії.

Більше того, встановлено, що 90% від виробленої двома з трьох підприємств, підконтрольних колишньому заступнику Керівника Офісу Президента України, енергії фактично споживалися Запорізьким залізорудним комбінатом, який також із травня 2022 року захопила окупаційна влада.

У межах досудового розслідування встановлено, що заступник Керівника Офісу Президента України, для задоволення своїх фінансових потреб вирішив створити організовану групу, метою діяльності якої було протиправне отримання коштів за електричну енергію, нібито відпущену виробниками з альтернативних джерел енергії, без її фактичного надходження в об’єднану енергетичну систему України.

З метою протиправного заволодіння коштами особи у звітності зазначали завідомо недостовірні дані щодо обсягів генерації та технічної готовності станцій, зокрема в періоди повного знеструмлення.

Слідством встановлено, що ДП «Гарантований покупець» заплатило за «зеленим» тарифом 141 312 064,30 грн, попри те, що фактично оплачена електроенергія взагалі не надходила до енергосистеми України.

У подальшому незаконно отримані кошти через пов’язані компанії були легалізовані на користь кінцевих вигодонабувачів – організатора злочинної групи, його брата та членів їх родин.

На сьогодні досудове розслідування у справі триває, встановлюються причетність інших осіб до вчинення цього злочину.