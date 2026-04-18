Словаччина заявила, що вже у квітні подасть скаргу до Суду Європейського Союзу через рішення ЄС про припинення імпорту російського газу та нафти.

Про це повідомив прем’єр-міністр Роберт Фіцо, наголосивши, що, на його думку, це рішення було ухвалене з порушенням процедур, інформує Українська служба «Польського Радіо».

За словами Роберта Фіцо, крайній термін подання скарги спливає 27 квітня. Він також зазначив, що аналогічну юридичну процедуру вже ініціювала Угорщина, однак подальша позиція Будапешта може залежати від нового уряду.

У Братиславі та Будапешті вважають, що заборона імпорту російських енергоносіїв фактично є санкційним рішенням, а отже мала ухвалюватися одностайно всіма країнами ЄС. Натомість, як стверджує Роберт Фіцо, Єврокомісія застосувала інший механізм голосування — кваліфіковану більшість, попри заперечення окремих держав.

Прем’єр Словаччини заявляє, що це рішення завдає шкоди його країні, яка не має виходу до моря і обмежена в можливостях імпорту скрапленого газу через LNG-термінали. Він також нагадав, що Словаччина має довгостроковий контракт на постачання російського газу до 2034 року, а нинішні поставки здійснюються через обмежені транзитні маршрути.

Фіцо доручив міністерству юстиції не лише подати позов до Суду ЄС, а й вимагати запровадження тимчасових заходів, які могли б призупинити дію рішення до остаточного розгляду справи. За його словами, судові процеси такого рівня можуть тривати від півтора до трьох років, тому оперативне рішення є критично важливим для країни.

Як повідомляло Інше ТВ, про наміри оскаржити рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російського газу у Словаччині заявляли ще з початку цього року.