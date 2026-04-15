Польща та Ісландія приєдналися до угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Угоду можуть винести на голосування вже у травні. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

Польща та Ісландія приєдналися до угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Досягнуто необхідної кількості — 17 держав-членів Ради Європи — для винесення угоди на голосування у травні — міністр Андрій Сибіга.

У червні 2025 року у Страсбурзі Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Судитимуть росіян та їхніх спільників, відповідальних за злочин агресії проти України, у Гаазі – місті справедливості та міжнародного правосуддя.

Спеціальний трибунал також співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом. Провадження можуть розслідувати паралельно обидві інституції, не перешкоджаючи роботі одна одної.