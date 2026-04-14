Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вимагає від своїх чиновників мобілізуватися, щоб “пережити ці складні часи”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “БелТА”.

“Нам треба мобілізуватися зараз, щоб пережити ці складні часи. До того ж незрозумілі часи. Я як президент не знаю, до чого вас готувати. Ось працюємо, щоб жити. Одне гасло: “Працюємо, щоб жити”. Не просто вижити, а щоб жити”, – заявив Лукашенко.

Білоруський диктатор додав, що ніхто не знає, що буде далі і “що витворять сильні світу цього”.