Президент України Зеленський у неділю, 5 квітня, прибув у Сирію.

-Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі – підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя, – зазначив Зеленський.

Разом із ним туди пприбув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

ЗМІ пишуть про заплановану зустріч із сирійським президентом Ахмедом Хусейном аль-Шараа.

Напередодні Володимир Зеленський відвідав Стамбул, де зустрівся з Ердоганом. Вони домовилися про нові кроки в безпековому співробітництві.