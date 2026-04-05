Група “Ашаб аль-Ямін”, яка використовує пов’язані з Іраном телеграм-канали, взяла на себе відповідальність за серію атак у Європі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Один з подібних інцидентів стався в березні на півночі Лондона: його зафіксували камери відеоспостереження. Троє чоловіків, несучи каністру, підійшли до громадських карет швидкої допомоги, а потім втекли, коли автомобілі, що належали єврейській медичній службі “Хацола”, почали горіти.

За даними дослідників, до 9 березня угруповання “Ашаб аль-Ямін” (також відоме під довшою назвою “Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія” або “Хаї”) не було представлене в інтернеті.

Відтоді цю групу пов’язують із підпалами та вибухами в Бельгії, Нідерландах і Франції, а також із вибухом у Лондоні, які відбулися на тлі війни США і Ізраїлю проти Ірану. Ці напади породили побоювання, що за новою кампанією атак у стилі російської “гібридної війни” по всій Європі може стояти Іран, йдеться в публікації.

Трьом чоловікам, заарештованим у Великій Британії – двом громадянам Великої Британії віком 19 і 20 років та 17-річному громадянину Великої Британії та Пакистану – у п’ятницю було висунуто звинувачення у підпалі, і вони мають з’явитися в суді в суботу. Водночас ані прокурори, ані поліція не згадували “Ашаб аль-Ямін” під час оголошення звинувачень.

Однак Велика Британія не єдина країна, де відбулись подібні атаки. У Нідерландах 13 березня було скоєно напад на синагогу в Роттердамі, а 14 березня – на єврейську школу в Амстердамі. 20 березня було зірвано спробу нападу на синагогу в Хемстеде. Крім того, у Парижі один з заарештованих підлітків розповів, що його завербували з метою підкласти бомбу “невірній дівчині” і зняти це на відео в обмін на винагороду від 500 до 1000 євро.