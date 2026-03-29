Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що у майбутньому не існуватиме його спільної з нардепом Данилом Гетманцевим партії, як це прогнозують соціологи.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на коментар Терехова.

Терехов зазначив, що вибори зараз «не на часі». Також він запевнив, що партії, до якої його та Гетманцева приписують соціологи, не існувало і не існуватиме.

«Впевнено можу сказати, що політичного проєкту, в якому б одночасно були Терехов і Гетманцев, не було в минулому, не існує зараз і не буде в майбутньому. А соціологів я прошу не витрачати час та увагу суспільства на вивчення того, що не відповідає дійсності», – зазначив він.

