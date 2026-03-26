Як повідомляло ІншеТВ, Почалося. Трамп заявив, що через Україну фінансувалося переобрання Байдена

Деталі цієї історії, яка точно матиме продовження, навело Zn.ua.

Нагадаємо, Дональд Трамп перепостив матеріал Just the News щодо нібито втручання України в американські вибори 2024 року.

Видання посилається на наявні у розпорядженні редакції «перехоплені американською розвідкою повідомлення українського уряду» за 2022 рік. Ці документи «розсекретили недавно».

За даними видання, у цих повідомленнях українці обговорюють плани «перенаправити сотні мільйонів доларів американських платників податків, призначених для відновлення енергетики у зруйнованій війною країні, назад до Сполучених Штатів, на кампанію з переобрання тодішнього президента Джо Байдена у 2024 році та у Національний комітет Демократичної партії».

Фінансування інфраструктурного проєкту для України нібито мало бути лише прикриттям, оскільки 90% виділених на нього грошей мали повернутися до США і бути використані для фінансування кампанії Байдена. У схемі брали участь «неназвані співробітники уряду США через офіс USAID у Києві».

«План містив деталі того, як субпідрядники фінансуватимуться через американські компанії, щоб було складно відстежити, як саме кошти були витрачені й розподілені.

Крім того, мали бути укладені контракти, які було б важко перевірити.

Таким чином, встановити, звідки надійшли кошти на кампанію Байдена, було б неможливо», — цитують звіт журналісти.

Видання стверджує, що директорка національної розвідки США Тулсі Габбард лише нещодавно дізналася про ці перехоплення і доручила посадовцям USAID переглянути документи, щоб з’ясувати, був цей план реалізований і чи слід передати матеріали до ФБР для початку кримінального провадження.

«Команда Габбард не знайшла переконливих доказів того, що ці перехоплення були ґрунтовно розслідувані за адміністрації Байдена. За словами посадовців, вважається, що ці перехоплення не пов’язані з дезінформаційними зусиллями рф», — додається у матеріалі.

Just the News також стверджує, що близькі до президента Володимира Зеленського джерела «просували ідею допомогти Мін’юсту Трампа у розслідуванні спроб українського олігарха Миколи Злочевського заручитися прихильністю родини Байденів, увівши Гантера Байдена до складу ради директорів енергетичної компанії Burisma».

«Запропонована Зеленським допомога, як повідомляється, передбачала організацію співпраці з певними українськими свідками, які могли б допомогти американській владі з’ясувати досі не зняті питання щодо іноземних корупційних схем родини Байденів», — пише видання.

Just the News («Просто новини») — американське цифрове новинне видання, запущене у 2020 році. Його заснував Джон Соломон, який є CEO (генеральним директором) та editor-in-chief (головним редактором). Сам сайт пише, що ним володіє Bentley Media Group LLC (медіагрупа «Бентлі Медіа Груп»), створена і контрольована Соломоном, а редакція базується у Вашингтоні.

Саме видання позиціонує себе як nonpartisan (позапартійне, політично незаангажоване) і таке, що нібито просто reports the news («повідомляє новини»). Але зовнішні моніторинги медіа зазвичай оцінюють його інакше: AllSides ставить йому рейтинг Lean Right («схиляється вправо»), а Ad Fontes відносить його до категорії Skews Right («має правий ухил») із застереженнями щодо надійності окремих матеріалів.

Ключова фігура видання — Джон Соломон. До створення Just the News він працював у Associated Press, The Washington Times і The Hill, але його матеріали не раз критикували за pro-Trump bias («про-трампівський ухил») і сумнівні або конспірологічні сюжети.