Офіційно Трамп запевняє, що все йде за планом, і США майже всіх перемогли і готові припинити війну. Так, у своїй соцмережі Трамп написав:

-Ми вже дуже близькі до досягнення наших цілей і розглядаємо можливість згортання наших масштабних військових зусиль на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану. Маємо повне зниження спроможностей Ірану в ракетній сфері — ракет, пускових установок і всього, що з ними пов’язано. Знищення оборонно-промислової бази Ірану. Ліквідація їхнього флоту та авіації, включно із засобами протиповітряної оборони. Недопущення того, щоб Іран навіть наблизився до створення ядерної зброї, а також постійна готовність США швидко й потужно відреагувати на таку ситуацію, якщо вона виникне. Захист на найвищому рівні наших союзників на Близькому Сході, зокрема Ізраїлю, Саудівської Аравії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Кувейту та інших.

Ормузька протока має, за потреби, охоронятися і контролюватися іншими країнами, які нею користуються — Сполучені Штати цього не роблять! Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у забезпеченні безпеки в Ормузькій протоці, але цього не має знадобитися, щойно загрозу з боку Ірану буде усунуто. Важливо, що для них це буде легкою військовою операцією. Дякую за увагу до цього питання!”

Але є інформація, що неофіційно здійснюється шалений тиск на країни Перської затоки, в яких Трамп вимагає гроші і за мир, і за війну.

Про це заявив оманський журналіст Салем Аль-Джахурі в етері BBC Arabic, передає Zn.ua.

“Дональд Трамп вимагає від країн Перської затоки п’ять трильйонів доларів, якщо вони хочуть, щоб війна проти Ірану продовжувалася. Якщо вони хочуть, щоб вона припинилася, то мають заплатити США 2,5 трильйона доларів”, – повідомив він.