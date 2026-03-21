20 березня пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 9 разів залучались до ліквідації різного роду пожеж, що виникали в області.

7 пожеж очерету, чагарників, сміття та сухої трави загасили вогнеборці на загальній площі понад 3 га. Вогневі випадки зафіксовані у Миколаївському районі та у самому місті Миколаєві. Завдяки вчасно вжитим заходам та професійності вогнеборців не допущено розповсюдження вогню на більші площі та житлові масиви.

Ще 2 рази горіло на території приватного сектору. Так у Миколаївському та Первомайському районах виникли пожежі господарчих споруд на площі 25 та 20 кв. м відповідно. На всі випадки забезпечено оперативне реагування підрозділів ДСНС та вберегли від вогню два житлових будинки та літню кухню. Постраждалих та травмованих немає.

Причини пожеж наразі встановлюються.

Окрім професійних рятувальників на місцях працювали вогнеборці місцевих пожежних охорон «Пересадівка» та «Гур’ївка».