Президент Дональд Трамп попросив відкласти свій саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном приблизно на місяць, заявивши, що для нього важливо залишатися у Вашингтоні, щоб контролювати війну в Ірані.

Про це пише Bloomberg.

«Ми зараз над цим працюємо. Ми розмовляємо з Китаєм. Я б із задоволенням, але через війну я хочу бути тут», – сказав Трамп у понеділок під час заходу в Білому домі, коли його запитали про можливе перенесення саміту високого рівня. Зустріч між лідерами двох найбільших економік світу наразі має розпочатися пізніше цього місяця.

«Я відчуваю, що мушу бути тут. І тому ми попросили відкласти його приблизно на місяць, і я з нетерпінням чекаю на зустріч з ними. У нас дуже добрі стосунки», – продовжив він. «Але через війну тут також немає жодних хитрощів. Просто не так: «О, я чекаю». Це дуже просто. У нас триває війна. Я думаю, що важливо, щоб я був тут. Тож, можливо, ми трохи відкладемося, не сильно».

Трамп оголосив свій план зустрітися з Сі під час поїздки з 31 березня по 2 квітня ключовою віхою у відносинах. Команди з двох країн зустрілися в Парижі останніми днями, щоб узгодити потенційні сфери домовленостей, зокрема щодо китайських інвестицій у США та експорту передових напівпровідників.

Але війна затьмарила інші пріоритети Трампа, особливо через крок Ірану щодо блокування Ормузької протоки, що призвело до зростання ціни на нафту вище 100 доларів за барель. Трамп прагнув посилити тиск на інші економіки, щоб ті надали ресурси для забезпечення безпеки протоки та забезпечення безпечного проходження танкерів та інших суден на тлі глобальної кризи енергетичних ланцюгів.

В інтерв’ю Financial Times, опублікованому в неділю, Трамп заявив, що «цілком доречно», щоб країни, які отримують вигоду від трафіку через протоку, допомагали її захищати, і порушив питання про відтермінування поїздки до Китаю, якщо Пекін не допоможе з Ормузькою протокою.

Китайське державне видання Global Times відкинуло цю ідею, назвавши її спробою Трампа розподілити ризик «війни, яку Вашингтон розпочав і не може закінчити».

Раніше в понеділок міністр фінансів Скотт Бессент відкинув припущення про те, що Трамп може відкласти поїздку, щоб змусити Китай допомогти знову відкрити протоку, заявивши, що будь-яка потенційна затримка буде пов’язана з «логістикою» навколо зустрічі та з тим, що воєнні зусилля були зосереджені на Трампі.

«Тож, якщо зустріч з якоїсь причини буде перенесена, її буде перенесено через логістику», – сказав Бессент в ефірі CNBC.

Рішення відкласти саміт може не стати великим розчаруванням для Пекіна. Китай раніше пропонував Трампу прибути наприкінці квітня, щоб мати більше часу для підготовки, за словами особи, обізнаної з цим питанням. Таке відтермінування дозволило б більше обговорити питання безпеки та дипломатії, включаючи самоврядний Тайвань.