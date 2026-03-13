Один із членів угорської делегації, яка мала інспектувати стан нафтопроводу “Дружба”, в останній момент відмовився від поїздки до України через страх отримати повістку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання 24.hu.

Склад комісії, яку очолив заступник міністра енергетики Габор Чепек, було затверджено урядом Угорщини 4 березня. Проте до Києва прибули лише четверо з п’яти заявлених учасників.

Як з’ясували журналісти, один із членів групи є уродженцем Закарпаття і має чинний український паспорт.

За інформацією видання, він побоювався, що через напружені відносини між Будапештом та Києвом українські органи влади не робитимуть для нього винятків щодо мобілізації.

“Він не хотів ризикувати бути призваним до армії чи мобілізованим під час війни, тому пропустив цю поїздку”, – зазначає 24.hu.

Габор Чепек під час звіту з кордону підтвердив, що склад групи змінився. За його словами, до комісії наразі входять чотири особи, крім нього самого.

“До складу комісії з встановлення фактів входять чотири члени, крім мене, нас також супроводжують експерт нафтової промисловості, державний лідер з досвідом у міжнародних відносинах та аналітик енергетичного ринку”, – заявив він.

Українська сторона, своєю чергою, заявила про порушення дипломатичного протоколу з боку угорців, оскільки делегація не узгодила маршрут заздалегідь.