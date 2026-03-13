12 березня та в ніч проти 13 на території Миколаївщини зареєстровано 10 пожеж. Дві з них виникли в результаті дронових атак. Через обстріли фіксувались пожежі на об’єкті транспортної інфраструктури та в житловому секторі. Вогнеборці оперативно ліквідували займання, інформація про постраждалих не надходила.

Під час ліквідації пожежі будівельного вагончику у с. Мішково-Погорілове Миколаївського району вогнеборці виявили тіло чоловіка. Площа пожежі склала 30 кв. м.

Серед інших епізодів — пожежа речей домашнього вжитку в гаражі, незначне займання в закладі харчування, а також горіння очерету, сміття та сухостою на відкритих територіях.

Фактів горіння в екосистемах щодня стає дедалі більше. І це викликає занепокоєння, адже, як показує практика, зазвичай це лише початок сезону таких пожеж.

Дуже хочеться зламати негативну тенденцію та цього року побачити більше свідомості й відповідальності з боку громадян. Наша ненька і так страждає від постійних обстрілів — тож давайте не завдавати їй шкоди ще й власноруч.