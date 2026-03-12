У Флориді відбулася зустріч американської та російської переговорних делегацій.

Про це повідомив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

-Сьогодні у Флориді російська делегація на чолі зі cпеціальним посланником Кирилом Дмитрієвим зустрілася з делегацією США, до складу якої входили Спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Команди обговорили різноманітні теми та домовилися залишатися на зв’язку, повідомив Стів Віткофф.

І на зараз це вся інформація.