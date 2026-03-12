Лідери країн-членів Великої сімки (G7) у середу, 11 березня, погодилися не послаблювати уже запроваджені санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, заявив президент Франції Еммануель Макрон після відеодзвінка з іншими лідерами G7 для обговорення економічних наслідків війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє DW.

“Ми також заявили на цій зустрічі G7, що ця ситуація (війна проти Ірану. – Ред.) жодним чином не виправдовує скасування санкцій, які діють проти Росії”, – цитує французького лідера агенція AFP.

Своєю чергою голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови наголосила, що обмеження ціни на нафту допоможе скоротити доходи Росії. “Зараз не час послаблювати санкції проти Росії”, – написала вона у соцмережі X після участі в телефонній розмові з лідерами G7.

Також фон дер Ляєн зазначила, що учасники зустрічі підтримали рішення Міжнародного енергетичного агентства вивільнити з резервів 400 мільйонів барелів нафти для стабілізації світових цін на енергоресурси.