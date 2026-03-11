У вівторок Європейський парламент вшанував низку політичних важковаговиків з усього континенту, а також ірландський рок-гурт U2.

Про це пише Рolitico, передає Інше ТВ.

Європейський орден за заслуги, який цього року вперше вручається людям, що зробили внесок у розвиток цінностей ЄС, має три ступені: член ордена, почесний член ордена та видатний член ордена.

Президент України Володимир Зеленський, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель та колишній президент Польщі Лех Валенса отримали найвищу відзнаку.

Серед тих, хто отримав другу за значимістю нагороду, були президент Молдови Мая Санду, державний секретар Ватикану П’єтро Паролін та колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Серед тих, хто отримав звання члена ордена, — грецька баскетбольна зірка Янніс Адетокунбо; Хосе Андрес, засновник НУО World Central Kitchen та чотири члени гурту U2.

Боно, відомий своєю боротьбою з бідністю та благодійністю, давно висловлює підтримку ЄС, навіть махає прапором блоку на концертах. У промові 2018 року він попередив, що союз зазнає атак, і закликав його захищати.

Меркель, яка обіймала посаду канцлера з 2005 по 2021 рік, отримала високу оцінку за своє стабільне керівництво, особливо під час першого терміну президента США Дональда Трампа. Однак останніми роками її спадщина стала предметом нового ретельного аналізу через посилення залежності Німеччини від російського газу під час її перебування на посаді, а критика особливо посилилася після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Коли голова парламенту Роберта Мецола згадала про нагородження Меркель, це викликало гучний хор освистувань.

Мартін Ширдеван, співголова фракції «Ліві» в парламенті, прокоментував рішення нагородити Меркель так: «Нагороджувати ту, хто запровадив соціальні скорочення, поглибив нерівність і експортував жорстку економію з Німеччини до Греції, — не найкращий вибір для нагородження».

Лауреати премії отримають значок, стрічку та сертифікат, підписаний Мецолою, на церемонії в травні.

Як повідомляло Інше ТВ, Український народ отримав головну премію Мюнхенської безпекової конференції