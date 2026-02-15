В Німеччині нагородили український народ премією Евальда фон Клейста. Отримав її президент України Володимир Зеленський. Це вперше премію присудили не одній людині, міжнародній організації чи країні, а народу.

Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.

Під час нагородження українського народу в Мюнхенській резиденції, старовинному палаці королів Баварії, були присутні лідери країн та урядів. Премію засновника Мюнхенської конференції Евальда фон Клейста вручають щорічно за внесок у міжнародне співробітництво та вирішення конфліктів.

У 2026-му у Мюнхені вирішили, що її отримати має український народ. За словами прем’єр-міністра Баварії Маркуса Зедера, таким чином відзначили відчайдушну боротьбу за свободу і виживання.

Прийняв премію президент України.

«Я дуже гордий бути президентом України — нашої великої нації», — сказав Володимир Зеленський у Мюнхенській резиденції.

Він дякував не тільки за визнання, а й за підтримку партнерів. На що прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що деякі політики кажуть, що Україна має бути більш вдячною. Але насправді інші країни мають бути вдячними Україні.

Володимир Зеленський дякував кожному лідеру країни особисто. Наприклад, президенту Франції Еммануелю Макрону — за постійну залученість в українські питання, а канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу — за жорсткість і відстоюванні інтересів України.

Знову згадав Зеленський і прем’єра Угорщини Орбана:

«Наостанок, я дякую Віктору за те, що він мотивує Україну вступити до ЄС і бути кращим членом Євросоюзу, ніж Угорщина. І ніколи не бути таким, як він, і ніколи не забувати слово “сором”».

