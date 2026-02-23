Віцепризидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс запросив Папу Римського відвідати святкування 250-річчя США 4 липня 2026 року, вручивши офіційний лист до Ватикану, втім Папа Лев XIV відхилив запрошення і замість цього оголосив, що проведе 4 липня на острові Лампедуза в Італії, приділяючи особливу увагу мігрантам.

Про це повідомляє Zn.ua з посиланням на Time.

Цього тижня Ватикан повідомив, що перший в історії американський очільник Католицької церкви вирушить на Лампедузу — невеликий італійський острів, який уже багато років є воротами для мігрантів і біженців з Африки та Близького Сходу, що прямують до Європи.

Ватикан вже повідомив, що Папа Лев не відвідає США цього року, незважаючи на запрошення від президента Дональда Трампа, яке йому особисто передав віцепрезидент Джей Ді Венс під час візиту до Ватикану в травні минулого року.

Візит Папи Лева на Лампедузу відбувається після року напружених відносин між Ватиканом і адміністрацією Трампа через жорстку міграційну політику у США, проти якої Папа неодноразово висловлювався.

Ще до обрання на папський престол, коли він був кардиналом Робертом Прево, він поширював дописи з критикою як Джей Ді Венса, так і міграційного курсу Дональда Трампа.

У своєму першому публічному зверненні Папа Лев наголосив, що відстоюватиме гідність мігрантів, і зазначив, що це питання для нього особисте, адже він — «нащадок мігрантів, які свого часу вирішили залишити батьківщину»:

«У світі, затьмареному війною й несправедливістю, навіть коли здається, що все втрачено, мігранти й біженці залишаються вісниками надії», — написав Папа Лев у листі з нагоди Всесвітнього дня мігрантів і біженців минулого року.

У вересні він висловився ще пряміше, згадавши політику адміністрації Трампа щодо міграції поіменно та поставивши під сумнів, чи відповідає жорстоке поводження з мігрантами вченню Католицької церкви:

«Якщо хтось каже, що виступає проти абортів, але водночас підтримує нелюдське ставлення до мігрантів у Сполучених Штатах, я не знаю, чи можна це назвати позицією “за життя”», — сказав він журналістам у вересні біля своєї резиденції в Кастель-Гандольфо.

У жовтні 2025 року, коли рідне місто Папи — Чикаго — стало одним із центрів масштабної кампанії проти нелегальної міграції, він знову виступив на захист мігрантів:

«Ви поруч зі мною, а я — з вами, і Церква й надалі буде поруч із мігрантами», — як повідомляється, сказав Папа Лев після зустрічі з групою американських єпископів і католицьких лідерів, які висловили занепокоєння щодо кампанії депортацій.

У грудні він замінив архієпископа Нью-Йорка кардинала Тімоті Долана, який вважався близьким до президента Трампа, на єпископа Рональда Гікса, відомого підтримкою мігрантів.

У листопаді Гікс оприлюднив заяву на підтримку позиції Конференції католицьких єпископів США, яка виступила проти «невибіркових масових депортацій людей» у країні.

Це рішення було ухвалене лише за кілька днів після того, як Папа Лев відмовився приєднатися до Ради миру — ініціативи, яку Трамп представив як інструмент відбудови Ґази та врегулювання інших конфліктів.

У заяві Ватикану причиною відмови названо «певні проблемні аспекти»:

«Одне з питань полягає в тому, що на міжнародному рівні саме Організація Об’єднаних Націй має передусім опікуватися врегулюванням подібних криз», — пояснив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін у коментарі Vatican News.

Нагадаємо, «Краще царювати в Пеклі, ніж служити в Раю», – радник Трампа Беннон змовлявся з Епштейном скинути Папу Франциска (ФОТО)