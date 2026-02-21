Нова зустріч Коаліції охочих відбудеться в режимі відеоконференції 24 лютого — у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну.

Про це 20 лютого повідомляє британське видання The Guardian, передає «NV».

«Ми щойно отримали повідомлення з Єлисейського палацу через агенцію Reuters про те, що президент Франції Еммануель Макрон головуватиме на відеоконференції Коаліції охочих 24 лютого, у четверту річницю повномасштабної агресії Росії проти України. Співголовою буде прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер», — йдеться в тексті.

