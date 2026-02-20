Ці кошти мали піти на фінансову стабілізацію держави, що потерпає від війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Зазначається, що рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Угорське вето тягне за собою серйозні наслідки для співпраці України з міжнародними інституціями. Без цих коштів, пише видання, вже у квітні в України може виникнути дефіцит бюджету.

Під загрозою опинилася і програма МВФ на €8 млрд — вона напряму прив’язана до отримання європейської фінансової допомоги.

Аналітики пов’язують деструктивну позицію Віктора Орбана з наближенням виборів у квітні. Наразі його партія “Фідес” програє опозиційній силі “Тіса” Петера Мадьяра близько 10 пунктів.

Також він звинуватив Київ у зупинці потоків нафтопроводом “Дружба”, який постачає нафту з Росії до Угорщини через Україну. Трубопровід був пошкоджений Росією, але Орбан звинуватив Україну у відмові від ремонту.

Як повідомляло Інше ТВ, Рішення щодо ремонту нафтопроводу «Дружба» має прийняти сама Україна – Єврокомісія