«Найголовніше – є обмін, і 157 наших людей повернулись додому з російського полону. Довго не вдавалося розблокувати обміни. Зараз процес є, і важливо, щоб продовжувався. Ми з українського боку все робимо, щоб обміни були, і я дякую партнерам, хто допомагає і забезпечує необхідне посередництво. Хочу також подякувати нашим воїнам: кожен наш підрозділ, який для України поповнює обмінний фонд, дозволяє державі вести цю обмінну роботу. Серед хлопців, яких повернули сьогодні, є ті, хто був у полоні майже чотири роки. Надзвичайно довго і важко, враховуючи всю російську жорстокість. Щасливий за сімʼї, за рідних, за побратимів, які дочекалися своїх. Будемо працювати й надалі, щоб повернути всіх, кожного й кожну: військових, цивільних, дорослих і дітей. Памʼятаємо і перевіряємо щодо всіх по кожному прізвищу.

Була сьогодні доповідь нашої переговорної команди після двох днів зустрічей та перемовин в Еміратах з американською стороною та з російською стороною. Очікую команду в Києві для повноцінної доповіді: багато аспектів неможливо обговорити телефоном. Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно в Америці.

Ми готові до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі. Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Я дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують».

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1443-го дня повномасштабної війни.

