Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила, що розпустить усю нижню палату парламенту та оголосила про проведення дострокових виборів.

Про це повідомляють The Japan News та ВВС із посиланням на слова Такаїчі під час пресконференції, передає «Слово і Діло».

Згідно зі словами прем’єрка, 23 січня буде розпущено нижню палату парламенту Японії. Загальнонаціональні вибори 465 депутатів нижньої палати японського парламенту відбудуться вже 8 лютого 2026 року.

Такаїчі наголосила, це було «надзвичайно вагоме рішення, яке визначить курс Японії разом з народом».

«Я ставлю на карту своє політичне майбутнє як прем’єр-міністра на цих виборах. Я хочу, щоб громадськість безпосередньо вирішила, чи довірити мені управління країною», – зазначила голова японського уряду.

Вона додала, що наразі посаду прем’єр-міністра країни обіймає глава Ліберально-демократичної партії, яка не має більшості ані у верхній, ані у нижній палаті.

Як відомо, Такаїчі була обрана першою в історії Японії жінкою на посаді прем’єр-міністра країни у жовтні 2025 року.

