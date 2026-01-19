«Відвести російську загрозу» і «захистити» – саме так пояснюють необхідність захоплення Гренландії президент США Дональд Трамп та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Як пише «Інтерфакс-Україна», президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що НАТО протягом 20 років закликало Данію відвести російську загрозу від Гренландії, однак Данія не змогла цього зробити.

“НАТО вже 20 років говорить Данії, що “ви повинні відвести російську загрозу від Гренландії”. На жаль, Данія не змогла нічого з цим зробити. Тепер настав час, і це буде зроблено!!!” — зазначив Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Згідно повідомлення «Головне in UA», міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Гренландія є критично важливою для національної безпеки Сполучених Штатів. За його словами, президент Дональд Трамп розглядає це питання стратегічно, з огляду на можливі майбутні загрози в Арктиці.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент в інтерв’ю телеканалу NBC заявив, що США не можуть передавати питання національної та регіональної безпеки іншим країнам. Він наголосив, що Гренландія є ключовим елементом безпеки США, зокрема в контексті майбутнього протистояння в Арктиці.

За словами Бессента, президент Дональд Трамп переконаний, що Гренландію можна захистити лише в тому разі, якщо вона стане частиною США, і що саме такий крок дозволив би запобігти можливому конфлікту. Він заявив, що Сполучені Штати прагнуть «миру через силу» і діють наперед, щоб уникнути війни в майбутньому.

Бессент також заявив, що США зберігатимуть гарантії НАТО, однак не хочуть бути втягнутими у потенційний конфлікт у разі нападу на Гренландію з боку Росії або інших країн. Він підкреслив, що Вашингтон має контролювати ситуацію, щоб не допустити ескалації.

Окремо міністр фінансів пов’язав питання безпеки з економічною політикою, зокрема тарифами. Він заявив, що запровадження мит є стратегічним інструментом, який дозволяє використати економічну силу США для запобігання «гарячій війні». За його словами, оголошення надзвичайної ситуації є способом уникнути реальної кризи в майбутньому.

Коментуючи війну в Україні, Бессент заявив, що Європа не змогла ефективно протистояти Росії, а закупівлі російської нафти є джерелом фінансування російської агресії. Він також сказав, що США мають намір завершити війну, яка, за його словами, не розпочалася б за інших умов.

Міністр фінансів США наголосив, що президент Дональд Трамп підтримує членство США в НАТО, але не хоче, щоб американців втягували у війни. Він також заявив, що незалежність Федеральної резервної системи має поєднуватися з наглядом і прозорістю, особливо у питаннях бюджетних витрат.

