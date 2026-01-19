Данія, Велика Британія, Німеччина, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Норвегія та Швеція попередили про небезпеку погроз щодо Гренландії з боку президента США Дональда Трампа та заявили про готовність до діалогу, заснованого на принципах суверенітету та територіальної цілісності.

Про це свідчить відповідна заява.

“Ми повністю солідарні з Королівством Данія та народом Ґренландії. Спираючись на процес, розпочатий минулого тижня, ми готові до діалогу, що ґрунтується на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які ми рішуче відстоюємо.

Погрози запровадження мит підривають трансатлантичні відносини та створюють ризик небезпечної низхідної спіралі.

Ми й надалі діятимемо єдино та скоординовано у своїй відповіді.

Ми віддані захисту власного суверенітету.

Як члени НАТО, ми віддані зміцненню безпеки в Арктиці як спільному трансатлантичному інтересу.

Попередньо скоординовані данські навчання Arctic Endurance, проведені разом із союзниками, є відповіддю на цю потребу. Вони не становлять загрози для жодної сторони”, йдеться в заяві.

Очільник Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що скликає засідання європейських лідерів “найближчими днями”.

Кошта анонсував позачергову зустріч Євроради на своїй сторінці в соцмережі X.

Під час позачергового засідання 18 січня посли країн-членів Європейського союзу обговорювали відносини між ЄС і США, а також скоординували підхід до політики Трампа. Дипломат, з яким спілкувалися кореспонденти Суспільного, не надав додаткових подробиць через обмежений формат, в якому проводили засідання.

Антоніу Кошта написав, що консультації з державами-членами щодо останньої напруженості навколо Гренландії підтверджують спільну відданість принципам міжнародного права, солідарність з Данією та Гренландією, а також “трансатлантичну” зацікавленість у мирі та безпеці в Арктиці, зокрема через співпрацю в межах НАТО.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови з Марком Рютте, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцем та Джорджією Мелоні.

“Разом ми твердо стоїмо на захисті суверенітету Ґренландії та Королівства Данія. Ми завжди захищатимемо наші стратегічні економічні та безпекові інтереси. Ми протистоятимемо цим викликам з європейською солідарністю зі спокоєм і рішучістю”, – написала вона в соцмережах.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп наклав мита на низку європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії

ЄС розглядає введення мит щодо США у відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії – FT