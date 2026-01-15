Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі звинуватив «іноземне втручання» у стрілянині під час загальнонаціональних протестів у країні.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Міністра запитали, скільки саме протестувальників було убито іранським режимом під час сутичок. На що той відповів, що це «терористи, керовані ззовні, долучилися до протестів та стали стріляти у правоохоронців».

«У результаті, протягом трьох днів у нас була боротьба з терористами, а не протестувальниками. Це повністю інша історія. Чому вони почали стріляти у людей? Тому що хотіли збільшити кількість смертей. Чому? Тому що президент Трамп сказав: якщо будуть вбивства, я втручатимусь. Вони хотіли втягнути його у цей конфлікт. Це був ізраїльський план», — сказав він.

Тобто ви стверджуєте, що це менше ніж тисяча людей?

-Ні, ні, ні. Йдеться про сотні людей. Я категорично заперечую ті цифри й оцінки, які вони озвучують. Це перебільшення.

Це — кампанія дезінформації, спрямована лише на те, щоб знайти привід для чергової агресії проти Ірану. Я можу сказати вам прямо: вже чотири дні в країні все спокійно. Немає жодних демонстрацій, жодних заворушень — нічого в Ірані протягом останніх чотирьох днів.

Так, сьогодні мільйони людей вийшли на похорони, а два дні тому відбувся великий мітинг на підтримку уряду і чинної системи.

Чи плануєте ви продовжувати страти протестувальників? Принаймні окремих із них?

-Ні, я про це не чув. І сьогодні, завтра чи будь-коли жодних страт не відбувається.

П’ятниця?

-Я можу з упевненістю сказати, що жодних планів щодо страт немає взагалі.

Трамп заспокоївся?

Схоче, Ірану вдалося переконати Трампа, що так і є – ніяких страт і ніяких протестів в країні вже немає. Принаймні, це випливає з його відповідей на запитання журналістів.

Трамп заявив таке:

– Ми будемо спостерігати й дивитися, як розвиватиметься процес. Але ми отримали обнадійливу інформацію від людей, які обізнані з тим, що відбувається. Жодних страт. Сьогодні всі говорили про те, що мали відбутися численні страти. Нам щойно повідомили: жодних страт немає. Я сподіваюся, що це правда. Це дуже важливо.

Ви ж бачили, що відбувалося останніми днями: вони сказали, що люди в них стріляли з рушниць, і вони стріляли у відповідь. Ну, знаєте, таке трапляється. Але мені сказали, що жодних страт не буде, – сказав Трамп.

Втім, можливо, що до кінця доби він змінить свою думку – йому подзвонить лідер Ізраїлю Нетаньягу чи ще хтось, покажуть якесь відео, та будь що може статися, що змінить настрій Трампа. Хоча, не можна виключати, що він таким чином намагається приспати пильність іранської влади, щоб забезпечити несподіваність операції. Але будемо бачити.