14 січня на території Миколаївщини зареєстровано дві пожежі в житловому секторі:

у с. Дмитрівка Казанківської громади Баштанського району горів житловий будинок. Попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Вогнеборці загасили пожежу на площі 25 кв. м;

у с. Прибужани Прибужанівської громади Вознесенського району, попередньо через необережність під час паління, загорівся матрац в кімнаті житлового будинку. Площа горіння склала 4 кв. м.

Від ДСНС на гасіння залучались 8 співробітників, 2 спецавтомобілі.