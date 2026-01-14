У Верховній Раді представили законопроєкт, який передбачає оновлення правопису і створення глосарію правничої мови без канцеляризмів і русизмів. Правопис мають узгодити до 1 березня.

Також створять національний шрифт для документів. Адже використовувати шрифти російського походження — недопустимо.

“Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук представив масштабну ініціативу, покликану усунути наслідки радянської русифікації з українського законодавства”, – повідомили у парламенті.

Ідея охоплює не лише оновлення термінології, а й розробку унікального національного шрифту, який буде використовуватись у державних документах. У своєму виступі він підкреслив, що сучасне українське законодавство нерідко виглядає як своєрідна «калька». Формально написане українськими словами, воно, однак, часто базується на логіці та граматичних конструкціях, притаманних російській мові. Такий підхід, за його словами, є проявом русифікації, що залишається помітною в законодавчій практиці.

Основні напрями:

– оновлення правопису (після консультацій із Кабінетом Міністрів та науковими інституціями, фіналізація роботи над українським правописом очікується до 1 березня);

– створення правничого глосарія (спільно з мовознавцями та юристами планується розробка єдиної бази термінів українського законодавства, мета якої позбутися канцеляризмів та русизмів, які десятиліттями вкорінювалися в юридичну практику через радянський вплив).

«Ми маємо 73 роки перебування під радянською окупацією, що зупинило розвиток української наукової та правничої мови», – підкреслив Руслан Стефанчук.

У проєкті Постанові особливий акцент також зроблено на візуальній ідентичності державних документів. Зокрема, народний депутат підкреслив, що недопустимо використовувати шрифти російського походження, наприклад, «Peterburg» або «Izhitsa», в офіційних актах і на державних відзнаках України. Постанова передбачає розробку та впровадження національного шрифту, що має стати символом суверенітету навіть у графічному виконанні законів. Комітет одностайно підтримав таку ініціативу, яка стане важливим кроком у зміцненні державної мови, формуванні автентичного правового поля України.