Міненерго попереджає проте, що фіксується фішингова розсилка електронних листів від імені Міністерства енергетики України.

Листи містять заклики до оплати та вкладені файли / посилання для їх завантаження.

Повідомляємо, що Міненерго не здійснює таких розсилок.

Вкладені файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення, відкриття якого створює ризик несанкціонованого доступу до комп’ютерів і даних.

Закликаємо не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та не здійснювати жодних оплат за такими листами.

Просимо максимального поширення. Довіряйте лише офіційним каналам комунікації.