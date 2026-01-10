Президент Володимир Зеленський заявив у п’ятницю, що обговорює потенційну угоду про вільну торгівлю зі США як частину ширшого пакету заходів щодо процвітання, спрямованого на стимулювання відновлення країни після війни.

Угода включатиме нульові тарифи на торгівлю зі США та застосовуватиметься до деяких промислово розвинених регіонів України, що дасть країні «дуже серйозні переваги» порівняно із сусідніми державами та потенційно залучить інвестиції та бізнес, сказав Зеленський у телефонному інтерв’ю Bloomberg.

Український лідер сказав, що йому потрібно буде обговорити деталі пропозиції безпосередньо з президентом Дональдом Трампом, додавши, що така угода також слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки.

Зеленський сказав це, отримавши звіт від свого головного переговірника Рустема Умерова, який у п’ятницю провів телефонну розмову зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Представники США нещодавно зв’язалися з Росією в «певному форматі», сказав Зеленський, додавши, що не знає, чи Віткофф та Кушнер незабаром полетять до Росії для особистих зустрічей.

Зеленський заявив, що Україна подала свої відгуки щодо територіальних пропозицій команді США, яка потім передасть їх російським колегам для врахування, які потім можуть бути доставлені до Києва.

Український лідер сказав, що сподівається отримати відповідь Росії на 20-пунктову рамкову угоду до того часу, як він завершить узгодження гарантій безпеки та плану відновлення з Трампом, що може відбутися вже наприкінці цього місяця. Він додав, що очікує зустрітися з Трампом або в США, або в Давосі, Швейцарія, де обидва лідери мають бути присутніми на Всесвітньому економічному форумі.

Зеленський сказав, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні зобов’язання США у разі поновлення російської агресії.

«Я не хочу, щоб усе зводилося до простої обіцянки реагувати», – сказав Зеленський. «Я дійсно хочу чогось більш конкретного».

Трамп раніше цього року заявив, що він «не в захваті» від президента Росії Володимира Путіна, але ще публічно не зобов’язався щодо нових кроків на підтримку України.

Хоча переговори Києва з союзниками щодо гарантій безпеки за останні тижні значно просунулися, територіальні питання залишаються головним каменем спотикання в переговорах щодо припинення вторгнення Росії.

За словами Зеленського, Україна розглядає запропонований США план створення вільної економічної зони, що розділяє українські та російські війська після потенційного перемир’я.

Ця пропозиція, яку не слід плутати з ідеєю широкої угоди про вільну торгівлю між США та Україною, є локальним планом, що стосується зони бою. Якщо її реалізувати, вона перетворить будь-яку буферну зону, що виникає внаслідок відступу військ, на зону, де підприємства могли б працювати, а люди могли б жити та працювати за спеціальним правовим та податковим режимом.

«Формат складний, але справедливий», – сказав він.

За словами Зеленського, пропозиція вимагатиме від Росії «віддзеркалювати» кроки України, а також потребуватиме обговорення всередині країни. Зона може бути створена в деяких частинах Донбасу на сході України та слугуватиме компромісом, який вимагатиме від обох сторін виведення своїх військ з цього району та забезпечення достатньої відстані одна від одної для нормального життя в цьому районі.

Другий варіант передбачатиме припинення бойових дій, залишаючи сили там, де вони є, а невирішені питання вирішуватимуться дипломатичним шляхом, сказав він.

«Йдеться про заморожування лінії зіткнення, а не про конфлікт», – сказав Зеленський, додавши, що таку домовленість буде легше реалізувати та контролювати іноземним союзникам України.

Зеленський повторив, що дії Росії свідчать про її неготовність до справжньої дипломатії. Україна ніколи не визнає свої окуповані території російськими, навіть очікує відновити суверенітет над усією своєю землею в майбутньому, сказав він.

Зеленський закликав США більш систематично реагувати на російську агресію, зазначивши, що Україна ще не отримала всіх обіцяних систем ППО Patriot та боєприпасів.

Росія здійснила масштабний повітряний напад на Україну рано вранці в п’ятницю, в результаті чого значні частини столиці залишилися без електроенергії, опалення та водопостачання.

Мер Києва закликав мешканців тимчасово покинути місто, щоб уникнути замерзання. Зеленський розкритикував цей заклик, назвавши його панікерством, заявивши, що краще зосередитися на наполегливій роботі, щоб місто знову функціонувало нормально.

«Не можна демонструвати росіянам те, що вони хочуть бачити і що вони хочуть чути», – сказав Зеленський.

На запитання про нещодавні коментарі європейських лідерів, які закликають до відновлення діалогу з Москвою, Зеленський сказав, що він не проти того, щоб Європа співпрацювала з Росією, якщо Путін розуміє, що розмова серйозна.

«Я не проти того, щоб Європа розмовляла з Росією, особливо зараз, коли є тиск США, і Європа почала говорити про гарантії безпеки», – сказав він. «Ми рухаємося до завершального етапу, навіть якщо ми ще не знаємо, що це дасть».