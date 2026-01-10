Під час патрулювання в межах роботи Пункту екологічного контролю №2 державними інспекторами неподалік села Генівка (Мигіївська громада на Миколаївщині) виявлено факт несанкціонованого розміщення відходів різного морфологічного складу.

На значній площі, що перевищує 1000 кв. м, зафіксовано накопичення твердих побутових та будівельних відходів.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про управління відходами», у разі якщо власник відходів не встановлений, їх передача суб’єктам господарювання у сфері управління відходами та усунення негативних наслідків здійснюється за рахунок державного або місцевого бюджету.

Організація збирання, перевезення та оброблення таких відходів покладається на місцеві державні адміністрації або органи місцевого самоврядування — залежно від місця виявлення сміттєзвалища.

Інспекцією буде направлено лист на адресу Мигіївської сільської ради з вимогою вжиття невідкладних заходів реагування та ліквідації зазначеного сміттєзвалища. Ситуація перебуває на постійному контролі інспекції.

