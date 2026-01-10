Ідеолог “русского міра” і філософ Олександр Дугін на тлі війни з Україною, що триває четвертий рік, і нових ударів системою “Орєшник” заявив, що “у світлі нинішніх подій усім російським людям, хто доки ще з якихось причин не хрещений, потрібно б негайно хреститися”.

Про це пише інтернет-видання The Moscow Times, передає «Європейська Україна».

Дугін відмітив, що не можна бути упевненими, що скоро не настане вічність, і тоді буде пізно: “Одного разу вічність настане, і в ній зникне момент свободи вибору. А він надзвичайно важливий. Ймовірно, цей момент свободи з нами зовсім ненадовго. Все зникне, а прийняття рішення про святе хрещення і церковні таїнства залишаться, досягаючи до самої серцевини вічності”.

Дугін також порекомендував поступити правильно саме зараз. “Наша віра в Спасителя. Нас ніхто не врятує, окрім Нього. Ось до Нього ми і повинні йти. Не зволікаючи”, – написав він у своєму блозі. На його думку, ставки для Росії так підвищилися, що потрібно думати про нові дії з боку Росії і страшніших, і катастрофічних кроках.



Дугін давно вже не просто філософ і ідеолог – він «вбудований» у російську освіту. МГУ імені М. В. Ломоносова услід за Російським державним гуманітарним університетом ввели для своїх студентів курс Дугіна. На факультеті політології МГУ проводять лекції циклу “Введення у вестернологію. Політичний аспект”, на якому Дугін розповідає, що таке “сатанинський захід” і як його вивчати.

Великобританія минулого року включила Дугіна і його Центр геополітичних експертиз в санкційний список. В обгрунтуванні говориться, що Дугін бере участь в дестабілізації України, підтримуючи або просуваючи дії, які погрожують її територіальній цілісності, суверенітету або незалежності.

