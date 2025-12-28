Розмова Путіна і Трампа відбулася за ініціативою президента США, вони поговорять ще раз після зустрічі Трампа із Зеленським, – повідомили у Кремлі.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков розповів, що розмова Володимира Путіна і Дональда Трампа тривала 1 годину 15 хвилин, вона відбулася за ініціативою американського президента.

За словами Ушакова, Трамп заявив, що «знову переконався в прагненні Росії прийти до політико-дипломатичного врегулювання». «Саме з врахуванням цього він має намір вибудовувати сьогоднішні переговори з Зеленським», — додав помічник президента РФ.

Путін погодився з пропозицією Трампа «про те, щоб продовжити роботу з врегулювання навколо України в рамках двох робочих груп, що спеціально створюються». Одна буде займатися різними аспектами проблематики безпеки, а друга — питаннями економічної сфери.

Путін і Трамп вважають, що український та європейський варіант тимчасового припинення вогню веде лише до затягування конфлікту, -заявив Ушаков.

«Головне, що президенти Росії та США дотримуються в цілому аналогічних поглядів на те, що запропонований українцями та європейцями варіант тимчасового припинення вогню під приводом підготовки до референдуму або під іншими приводами веде лише до затягування конфлікту.