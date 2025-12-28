Біля резиденції в Мар-а-Лаго, де має відбутися зустріч Трампа із Зеленським, зібралися українці і американці, щоб підтримати українського президента.

Americans lined the bridge to Mar-a-Lago waving Ukrainian flags in a show of support for Ukraine and President Zelensky, who is heading there for talks with Trump. pic.twitter.com/BagsE6vViK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 28, 2025

“Нам, як українцям, важливо підтримувати України в цілому. Це надважливо. І ми намагаємося робити все, що в наших силах. Тому це один з методів, як ми підтримуємо Україну. Ми дуже сподіваємося, що нарешті буде якесь зрушення і буде мир, на який чекаємо, молимося”, – зазначили українці, які зібралися на акцію підтримки, передає “Ми – Україна”.