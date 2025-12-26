До двох років позбавлення волі та штрафу в розмірі 100 000 євро засудив французький суд колишнього прем’єр-міністра Молдови Влада Філата. Його ексдружину — до 18 місяців умовного терміну та штрафу в розмірі 150 тисяч євро. Разом експодружжя повинно буде виплатити компенсацію Молдові розміром 10 тисяч євро за моральну шкоду.

Про це повідомляє RFI Українською, передає Інше ТВ.

Влада Філата засудили за відмивання коштів, отриманих від підкупу іноземного державного службовця. Між 2011 та 2014 роками Філат та його ексдружина придбали нерухомість у французькому регіоні Верхня Савойя. Купівля відбулася через компанії та посередника з використанням коштів канадської компанії. Саме вона виграла контракт на Національну лотерею у Молдові 2011 року, коли Філат ще був там прем’єр-міністром.

У винесеному рішенні суд постановив конфіскацію нерухомості. Вказано, що Влад Філат «свідомо відмивав гроші, керуючи урядом, хоча був зобов’язаний діяти в інтересах суспільства».

Колишній прем’єр, який відбував покарання у вигляді позбавлення волі у Молдові у період з 2016 по 2019 рік вже відреагував. Він заявив, що французький суд виніс політично мотивоване рішення, на яке вплинула Республіка Молдова. За його словами «надмірні та безпідставні вимоги призвели до безпрецедентного рішення». Він вже подав апеляцію на цей вирок.

Відповідальна за комунікацію в Міністерстві юстиції в Кишиневі Лорета Лісницька заявила, що поки це рішення не є остаточним і говорити про можливу екстрадицію Влада Філата зарано. Водночас вона нагадала, що молдовська Конституція забороняє екстрадицію своїх громадян до будь-якої іншої держави.

Влад Філат очолював уряд Кишинева з 2009 по 2013 рік. У 2016 році він був засуджений у Молдові до дев’яти років тюремного ув’язнення за корупцію та зловживання владою. Філата звинуватили у розкраданні 260 мільйонів доларів у справі про шахрайство на суму в мільярд доларів. Він був достроково звільнений у грудні 2019 року.

