Сенатор США Ліндсі Грем висловив сподівання, що в разі негативної реакції Путіна на мирні пропозиції Трамп підпише його санкційний законопроєкт, оголосить РФ державою спонсором-тероризму і конфіскує судна з російською нафтою. Відеофрагмент своєї заяви в ефірі NBC News Грем опублікував на платформі X у неділю, пише Iнтерфакс.

“Якщо Путін і надалі відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, президент Трамп має всі необхідні інструменти та важелі впливу, щоб сприяти закінченню цієї війни”, – написав Грем.

“Я маю надію, що він підпише мій законопроект, який має 85 співавторів, і введе тарифи проти таких країн, як Китай, які купують дешеву російську нафту, визнає Росію державою-спонсором тероризму за викрадення 20 000 українських дітей. І, і це найважливіше, вилучатиме судна, що перевозять підсанкційну російську нафту, так само як це відбувається у Венесуелі”, – заявив сенатор у ефірі NBC News.

“Якщо путін скаже “ні”, нам потрібно радикально змінити правила гри — зокрема надати Україні ракети Tomahawk, щоб вона могла завдавати ударів по заводах з виробництва дронів і ракет, які розташовані в росії. Якщо путін скаже “ні”, я піду ва-банк”, — сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.