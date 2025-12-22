Внаслідок атаки дронів у селищі Волна в Краснодарському краї зазнали пошкоджень два судна, два причали та трубопровід.

Про це повідомили в Оперативному штабі регіону, передає Громадське.

Ще напередодні там розповіли про пожежу на трубопроводі на одному з терміналів, яку спричинили уламки БпЛА. Площа загоряння досягла 100 м². На місці працювали оперативні та спеціальні служби, які гасили пожежу. Постраждалих там нібито немає.

Уже зранку Оперштаб написав, що пошкоджень зазнали також два причали і два судна Усі, хто перебував на борту, евакуювали, тож постраждалих немає ані серед членів екіпажу, ані серед працівників на березі.

Гасіння пожеж, що виникли на причалах, площею від 1 тисяча м² до 1,5 тисяч м², станом на ранок тривали.

Міноборони росії заявляло, що від 20 години до 23:30 напередодні протиповітряна оборона знищила 35 українських безпілотників над акваторією Чорного моря, над територією окупованого Криму, над акваторією Азовського моря, та над Бєлгородською областю.