200 одиниць САУ «Богдана» на новому шасі Zetros отримають ЗСУ у 2026 році. На цей найбільший артилерійський проєкт із загальної допомоги Німеччини у 1,2 млрд євро буде виділено 750 млн євро.

Zetros – це універсальне шасі виробництва німецької компанії Mercedes-Benz. Призначене для експлуатації у складних умовах, в тому числі в умовах бездоріжжя. Використовується як шасі для військових вантажівок, транспортерів, паливозаправників, тягачів, платформ для спеціального обладнання чи озброєння.

Відзначається висока ремонтопридатність шасі Zetros.

Конфігурації осей: 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, а також нові 8×8. Коробка передач – 16-ступенева механічна або автоматична Allison.

Надані Німеччиною вантажівки Mercedes-Benz Zetros вже активно використовуються ЗСУ.

Варто наголосити, що САУ Богдана – перша українська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм (стандарт НАТО). Станом на кінець 2025 року вона стала однією з наймасовіших артилерійських систем у ЗС.

У різні часи САУ «Богдан»а встановлювалася на шасі КрАЗ, МАЗ, а також Tatra.

Виробляється також у межах «данської моделі», яка передбачає іноземне фінансування українських потужностей ОПК.

САУ «Богдана» зарекомендувала себе надійною, точною та адаптивною та найбільш ремонтопридатною системою у розпорядженні ЗСУ. На її рахунку, зокрема успішне виконання оперативних завдань, таких як знищення складів БК та штабів на глибині до 40 км, так і участь в історично значущих операціях, наприклад, звільненні острова Зміїний.

