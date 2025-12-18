Французького анестезіолога, якого прокурори називали “доктором Смерть”, визнали винним у навмисному отруєнні 30 пацієнтів і вбивстві 12 із них протягом майже десятиліття роботи на посаді провідного лікаря, пише ЛБ.

53-річного Фредеріка Пеш’є, якого колеги колись вважали “зірковим анестезіологом”, у четвер засудили до довічного ув’язнення.

Державні обвинувачі заявили, що він є “одним із найбільших злочинців в історії французької правової системи”. Прокурори на суді розповіли, що він втручався в пакети з парацетамолом або анестезіологічні суміші своїх колег, щоб отруювати пацієнтів і провокувати зупинку серця.

Вік жертв коливався від чотирьох до 89 років.

Тримісячний судовий процес був присвячений з’ясуванню мотивів Пеш’є, який отруював пацієнтів під час роботи в приватних клініках у Безансоні на сході Франції. За словами прокурорів, мотиви були різними. В окремих випадках Пеш’є намагався реанімувати отруєних ним пацієнтів не для того, щоб урятувати їх, а щоб замести сліди. Він прагнув показати свою “всемогутність” на тлі розгубленості інших лікарів.

На суді також розповіли, що Пеш’є діяв, аби зашкодити та дискредитувати колег, з якими перебував у конкуренції або конфлікті, навмисно обираючи їхніх пацієнтів, щоб виставити лікарів некомпетентними.

Пеш’є, який має 10 днів на подання апеляції, протягом усього процесу заперечував свою провину.