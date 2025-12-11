США розглядають ідею створення нового міжнародного об’єднання під назвою Core 5, до якого мають увійти росія, Китай, Індія та Японія. Це має бути альтернативою G7.

Про це пише Politico, передає Громадське.

Як зазначає видання, ідея створення такої групи з’явилася в довшій, неопублікованій версії Стратегії національної безпеки США, яку Білий дім опублікував минулого тижня.

А втім, речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що не існує жодної «альтернативної, приватної чи секретної версії» опублікованого 33-сторінкового плану.

Один із чиновників, який працював у Білому домі під час першої каденції президента США Дональда Трампа, розповів Politico, що концепція створення такого об’єднання вже «не здається надто приголомшливою».

Він також уточнив, що про C5 нічого офіційно не обговорювали.

Водночас він додав, що «точно були розмови» про те, що «Велика сімка» і Рада Безпеки ООН «не підходять для виконання своїх функцій в умовах нових глобальних гравців».